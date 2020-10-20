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    20 октября 2020, 16:20

    Врач рассказал, какие лекарства должны быть дома в пандемию

    Дарья Морозова

    Врач-терапевт Людмила Лапа назвала лекарства, которые в период пандемии обязательно должны быть в домашней аптечке. Об этом сообщил NEWS.ru.

    По ее словам, нужно приобрести парацетомол на случай высокой температуры. Также должны быть антибиотики — макролиты. Кроме того, стоит приобрести противовирусный препарат ацикловир и аспирин.

    «И, конечно, всегда должны быть лекарства для поддержания здоровья кишечника — это лактобактерии, бифидобактерии. Потому как здоровый кишечник — это 80% нашего иммунитета», — заключила Лапа.

    Ранее также врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, через какие предметы в квартире можно заразиться коронавирусной инфекцией.

    Отмечается, что инфекция может передаваться через полотенце, поэтому гостям стоит предлагать бумажное полотенце вместо обычного. Если же вы находитесь в квартире как гость, то не надо есть из хозяйской посуды, так как там остаются частицы слюны и они могут стать источником заражения. Дверные ручки также являются одними из самых грязных предметов в доме.