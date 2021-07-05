Врач рассказал, какие косметологические процедуры лучше не делать в жару

По прогнозам метеорологов, аномальная жара должна вернуться в столицу в середине этой недели. В связи с этим, россиянам советуют не прибегать к некоторым косметологическим процедурам, дабы не нанести своей коже вреда.

Дерматолог-косметолог Дарья Баскакова рассказала, какие особенности следует учитывать при проведении косметологических процедур в жару. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

По словам врача, большинство противопоказаний в косметологии связано именно с воздействием ультрафиолета на кожные покровы. Все процедуры, проводимые с помощью света и лазера, нежелательны в летнее время. Но если фототерапия вообще не проводится летом, некоторые виды лазеров все-таки допустимы.

Например, лазерную эпиляцию, по словам врача, делают с рядом ограничений. Это не означает, что в жару ее делать противопоказано вовсе. Просто те участки, на которые воздействует лазер, необходимо прятать от солнечного света.

Что касается пластических операций и различных инъекций, тут все зависит от организма. Баскакова отметила, что в теплое время года сложнее проходит реабилитационный период. Однако и здесь все очень индивидуально. Проще всего переносить реабилитацию тем, кому меньше 40 лет, подытожила косметолог.