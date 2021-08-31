Врач рассказал, какие косметические процедуры опасны для подростков

Некоторые косметические процедуры могут быть опасны для подростков. Таким мнением поделился главный дерматовенеролог-косметолог департамента здравоохранения Москвы Николай Потекаев. Об этом сообщили «Известия».

Врач отметил, что гель-лак может негативно сказаться на состоянии ногтей. Так, в его состав входит растворитель. Он может пересушить ноготь или же изменить его структуру.

«Помимо того что ногти подвергались постоянному воздействию химическими веществами, они еще являются входом для грибковой инфекции, поскольку здоровый ноготь плотный и грибку достаточно трудно туда внедриться», — отметил специалист.

При этом подросткам не стоит сушить волосы феном, так как есть вероятность повредить внутреннюю часть волоса. Потекаев заявил также, что не стоит умываться мылом. Оно способно высушить кожу подростка. Из-за этого на ней возникают раздражения, а также появляются воспаления.

Кроме того, пирсинг также может принести вред здоровью подростка. Из-за некачественной обработки инструментов мастер в салоне может занести в организм инфекцию. Также у детей может возникнуть аллергическая реакция на металл.