Врач рассказал, какие группы людей наиболее подвержены постковидному синдрому

Постковидный синдром — неприятное последствие заболевания. Однако возникать он может не у всех. Директор Института здоровьесберегающих технологий Юрий Оболонский в беседе с «Общественной службой новостей» рассказал, какие люди наиболее подвержены этому недугу.

Специалист подчеркнул, что такое состояние может возникнуть у людей, которые самостоятельно пытаются восстановиться после заболевания. Воспоминания о ковиде провоцируют напряжение, которое затем перерастает в депрессию.

«Весь набор психологических проблем формируется в первые месяцы после перенесенного заболевания», — подчеркнул врач.

Также, по его словам, постковидному синдрому подвержены люди которые злоупотребляют препаратами и алкоголем. Такие люди чаще всего откладывают поход к специалисту.