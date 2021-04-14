Врач рассказал, какие болезни пробуждаются с приходом весны

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, какие болезни начинают активнее проявлять себя с приходом весны. В первую очередь обостряются желудочно-кишечные проблемы, сообщил канал «Звезда».

«Прежде всего это иммунитет и поэтому надо держать свой желудочно-кишечный тракт в порядке. Весна, осень — лечить профилактически», — предупредила Лапа.

Еще в весенний период практически всегда дает о себе знать аллергия. Это связано с проблемой ЖКТ и появлением пыльцы в воздухе. Помимо прочего, после холодов повышаются риски для здоровья у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Дело в том, что из-за частых перемен погоды начинает «скакать» давление. Также в весеннее время обостряются психические недуги.

Лапа отметила, что в период потепления домашние животные также требуют пристального внимания. У них тоже после зимы хуже функционирует иммунная система. Лучше провести для питомцев антипаразитарную терапию.

Ранее врачи рассказали, что любые изменения родинок или пятен на коже после 21 года могут говорить о развитии рака. Эти симптомы должны быть поводом обратиться к медикам.