Врач рассказал, какие болезни позвоночника могут вызвать инсульт и сократить жизнь

Одно из самых коварных заболеваний опорно-двигательного аппарата — анкилозирующий спондилоартрит, или болезнь Бехтерева. Об этом рассказал ортопед-травматолог Андрей Литвиненко. Из-за этого недуга суставы в организме воспаляются, постепенно они становятся менее подвижными. В итоге позвоночник полностью перестает быть гибким. Вследствие этого может развиться его выраженная деформация, например, серьезный прогиб вперед.

Еще одна болезнь опорно-двигательного аппарата — спондилолистез. Она значительно укорачивает жизнь. У больных смещается один из позвонков относительно нижележащего вперед или назад. В результате позвоночный столб деформируется.

«Это как в ровном девятиэтажном доме пять верхних этажей съехали в сторону. Понятно, что конструкция оказалась нарушена, а людям жить там уже некомфортно или просто невозможно», —​ пояснил Литвиненко.

Запущенный остеохондроз тоже способен серьезно покачнуть здоровье. При сдавливании седалищного нерва человек может перестать ходить. А постоянное пребывание в инвалидном кресле приведет к медленной смерти.

Грыжи в шейном отделе могут вызвать синдром шейной миелопатии. Инородный объект сдавливает спинной мозг, таким образом формируя очаг инсульта.