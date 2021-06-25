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    25 июня 2021, 14:30

    Врач рассказал, какие болезни могут проявиться из-за долгого нахождения под солнцем

    Полина Гребенщикова

    Избыточное нахождение на солнце может привести не только к ожогам, но и к обострению некоторых заболеваний. Об этом рассказала RT врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева.

    Врач рассказал, какие болезни могут проявиться из-за долгого нахождения под солнцем

    Ултрафиолетовое излучение особенно опасно для людей с очень светлой кожей.

    «Это люди, у которых изначально, генетически, отсутствует формирование защиты от ультрафиолета», — пояснила врач.

    Помимо быстрого обгорания кожи, у таких людей часто проявляется розацеа — хроническое кожное заболевание, также люди со светлой кожей более склонны к появлению меланомы.

    Кроме того, воздействие ультрафиолета ослабляет иммунитет. Поэтому те, у кого он не очень крепкий, могут заметить обострение вирусных заболеваний, может проявиться герпес.

    Однако не все так плохо: солнечное излучение может быть и полезным.

    «Солнце и пользу приносит. Например, когда долго солнечных дней не бывает, большой процент идет субклинических депрессивных состояний. Это как раз от отсутствия солнца. Ультрафиолет способствует синтезу серотонина и витамина D3», — подчеркнула Скорогудаева.