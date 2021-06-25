Врач рассказал, какие болезни могут проявиться из-за долгого нахождения под солнцем

Избыточное нахождение на солнце может привести не только к ожогам, но и к обострению некоторых заболеваний. Об этом рассказала RT врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева.

Ултрафиолетовое излучение особенно опасно для людей с очень светлой кожей.

«Это люди, у которых изначально, генетически, отсутствует формирование защиты от ультрафиолета», — пояснила врач.

Помимо быстрого обгорания кожи, у таких людей часто проявляется розацеа — хроническое кожное заболевание, также люди со светлой кожей более склонны к появлению меланомы.

Кроме того, воздействие ультрафиолета ослабляет иммунитет. Поэтому те, у кого он не очень крепкий, могут заметить обострение вирусных заболеваний, может проявиться герпес.

Однако не все так плохо: солнечное излучение может быть и полезным.

«Солнце и пользу приносит. Например, когда долго солнечных дней не бывает, большой процент идет субклинических депрессивных состояний. Это как раз от отсутствия солнца. Ультрафиолет способствует синтезу серотонина и витамина D3», — подчеркнула Скорогудаева.