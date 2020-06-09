    09 июня 2020, 19:28

    Врач рассказал, какие болезни могут обостриться в жаркую погоду

    Анастасия Кременчугская

    Александр Шарандак, врач-кардиолог, профессор, в беседе с РИА ФАН рассказал, какие болезни могут обостриться в жару. А также поделился советами о том, как себя обезопасить в такое время.
    Врач рассказал, какие болезни могут обостриться в жаркую погоду

    Жаркую погоду пообещали синоптики во многих регионах страны. В это время могут обостряться хронические заболевания, поэтому к своему здоровью стоит относиться более внимательно и чутко.

    Так как в Москве с 9 июня сняли ограничительные меры, жители столицы будут спокойно передвигаться по городу. В связи с этим кардиолог рекомендует не злоупотреблять прогулками на солнце. Есть вероятность обострения всех хронических заболеваний, а у людей, которые страдали на самоизоляции от гиподинамии, могут проявиться острые заболевания.

    «Обостриться ситуация может у людей, которые страдают гипертонической болезнью, ишемической болезнью и любыми другими сердечно-сосудистыми заболеваниями», — заявил Шарандак.

    Перегружать организм нагрузками не стоит, как и злоупотреблять алкоголем. Также крайне важно соблюдать все предписания медиков.