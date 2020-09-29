Врач рассказал, какие блюда в ресторанах лучше не заказывать

По данным NEWS.ru, речь идет о блюдах, в которые входят сырые куриные яйца. Среди них паста карбонара и десерт тирамису. Он пояснил, что в сырых яйцах могут содержаться бактерии сальмонеллы. Также Кухно добавил, что в отличие от куриных, перепелиные яйца безопасны в любом виде.

«У перепелок высокая температура тела — 40 градусов по Цельсию, поэтому они не болеют сальмонеллезом: если патоген попадает в организм, он гибнет», — заключил эксперт.