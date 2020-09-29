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    29 сентября 2020, 19:19

    Врач рассказал, какая вакцина может защитить от коронавируса

    Дарья Морозова

    Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков рассказал, что можно стимулировать иммунитет с помощью давно известной вакцины. Об этом сообщил сайт kp.ru.

    «Лучше всего прививаться полиовакциной, потому что она заселяет кишечник живыми вирусами, которые не вызывают никаких проявлений болезни. Эти вирусы размножаются в кишечнике в течение трех недель. На это время человек защищен от любой вирусной инфекции», — рассказал ученый и добавил, что это может защитить от коронавируса.

    По его словам, такую вакцину можно проводить каждые три недели, чтобы не подцепить никаких инфекций. Чумаков уточнил, что такая прививка не имеет побочных эффектов и очень проста в применении — достаточно принять несколько капель на голодный желудок.

    Ранее руководитель госпиталя для больных коронавирусом при ГКБ № 12 Лариса Федина рассказала, что в дальнейшем коронавирус может мутировать, чтобы не быть уничтоженным. Она уточнила, что вирус — это живой организм, который старается выжить. Также Федина выразила надежду, что специалисты центра вирусологии «Вектор» в Новосибирске вскоре разработают вакцину.

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