Врач рассказал, какая вакцина может защитить от коронавируса

«Лучше всего прививаться полиовакциной, потому что она заселяет кишечник живыми вирусами, которые не вызывают никаких проявлений болезни. Эти вирусы размножаются в кишечнике в течение трех недель. На это время человек защищен от любой вирусной инфекции», — рассказал ученый и добавил, что это может защитить от коронавируса.

По его словам, такую вакцину можно проводить каждые три недели, чтобы не подцепить никаких инфекций. Чумаков уточнил, что такая прививка не имеет побочных эффектов и очень проста в применении — достаточно принять несколько капель на голодный желудок.

Ранее руководитель госпиталя для больных коронавирусом при ГКБ № 12 Лариса Федина рассказала, что в дальнейшем коронавирус может мутировать, чтобы не быть уничтоженным. Она уточнила, что вирус — это живой организм, который старается выжить. Также Федина выразила надежду, что специалисты центра вирусологии «Вектор» в Новосибирске вскоре разработают вакцину.