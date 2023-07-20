Здоровье 20 июля 2023, 03:41 Врач рассказал, какая смородина помогает бороться с раком Терапевт Асанов: белая смородина может помочь в борьбе с раком Unsplash

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Смородина помогает бороться с онкологическими заболеваниями, а также ее можно использовать в качестве витаминного, сосудорасширяющего и мочегонного средства. Об этом врач-терапевт Тимур Асанов рассказал в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

«Белая смородина из всех видов наиболее гипоаллергенна. Она способствует уничтожению микробов и воспалений. В белой смородине есть целый комплекс из минеральных веществ и витаминов. Каждый из них может подавлять развитие злокачественных опухолей», — сказал он.

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По словам терапевта, в красной смородине содержится много витаминов группы В, витамина А и антиоксидантов. Эту ягоду нужно есть для укрепления сердечно-сосудистой системы. Также смородину используют в комплексном лечении сахарного диабета и заболеваний кишечника.

Асанов подчеркнул, что наиболее полезной для здоровья является черная смородина. В ней содержатся клетчатка, витамины С и Е, а также многие другие полезные компоненты.

Ранее диетолог Наталия Гридина рассказала, что после термической обработки в варенье практически не остается витаминов. Она отметила, что варенье не рекомендуется есть людям с сахарным диабетом и ожирением.