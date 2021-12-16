Врач рассказал, какая ягода полезна при лечении цистита

Врач, телеведущий Сергей Агапкин рассказал, что клюква очень полезна при лечении цистита, написало ИА Nation News. Ее целебные свойства доказаны учеными, отметил специалист в эфире «Россия 1».

При лечении цистита можно употреблять как клюкву в чистом виде, так и различные добавки с этой ягодой в составе. Агапкин добавил, что полезные свойства клюквы доказаны в ходе научных исследований, поэтому она включена в большое количество международных клинических рекомендаций по лечению инфекционных заболеваний мочевыводящих путей.

Кроме того, медик рассказал, какой напиток поможет снизить артериальное давление. Это свекольный сок: он насыщен органическими соединениями азота, за счет которых происходит расширение кровеносных сосудов.

Кстати, клюква также может помочь в борьбе с вирусами. Об этом рассказал диетолог Михаил Гинзбург. Ягода понижает свертываемость крови, что важно при инфекционных заболеваниях.