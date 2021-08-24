Врач рассказал, как правильно принимать витамины

Эндокринолог Элина Шарифуллина рассказала, как правильно принимать витамины. Об этом сообщил «Мир 24».

Она рекомендовала не выбирать поливитаминные комплексы, так как они могут быть недостаточно эффективными. Врач уточнила, что прежде, чем принимать витамины, нужно узнать, какие именно нужны организму. Кроме того, в поливитаминах могут быть компоненты, которые нейтрализуют действие друг друга.

Нутрициолог-диетолог Кристи Лессинг добавила, что избыток витаминов может быть опасен для человека.

«Например, прием витамина А (ретинола) во время беременности и подготовки к ней может быть причиной врожденных дефектов плода, поэтому прием этого препарата рекомендуют закончить за шесть месяцев до планируемой беременности», — рассказала она.

Также врач добавила, что избыток железа может может спровоцировать некоторые хронические заболевания. А при некоторых заболевания щитовидной железы противопоказан йод. Витамины группы В следует с осторожностью принимать тем людям, которые страдают от онкологических заболеваний, даже если наступила ремиссия.