Врач рассказал, как защититься от рака

Жуков напомнил, что раковые опухоли образуются в результате нарушений передачи генетической информации в процессе деления клеток. То есть из-за аномалий обычной для организма работы.

Он подчеркнул, что «ошибка» может возникнуть без видимых причин у абсолютно здорового человека. Однако есть факторы, повышающие риск развития онкологических заболеваний.

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Врач заявил, что злокачественные опухоли могут быть связаны с избыточным весом, особенно, у женщин. Дело в том, что жировая ткань вырабатывает гормон эстроген, который может дать толчок к делению клеток женских половых органов.

«Больше делений — больше риска, что при одном из них произойдет поломка. Так что лишний вес совершенно точно повышает риск злокачественных опухолей молочных желез, тела матки, яичников», — процитировал Жукова портал «Утро.ру».

А вот связь ЭКО и рака врач опроверг: «С лишними килограммами люди ходят десятилетиями. А при ЭКО гормональная терапия идет месяц-два».

Также врач посоветовал отказаться от курения. Продукты горения табака могут повреждать генетические механизмы деления клеток.

Отношение онкологов к мясу Жуков признал неоднозначным.

«ВОЗ все-таки относит красное мясо и продукты его переработки к канцерогенным факторам. Но доказанность явления и степень его влияния — разные вещи. <…> Ученые спорят между собой: влияет ли потребление колбасы и мяса на развитие рака? Скорее всего, влияет. Но явно не настолько отчетливо, как курение и лишний вес».

Жуков прокомментировал также слухи о вредности излучения мобильных телефонов.

«Сегодня нет приемлемых доказательств того, что мобильные телефоны или микроволновки могут спровоцировать развитие опухолей», — заключил онколог.

По словам врача, важным является соблюдение режима дня: «Ночью — спать, днем — активно работать. Доказано, что риск развития рака выше у тех, у кого этот ритм сбивается».