Врач рассказал, как защитить организм от болезней в осенний период

Заведующая КДЛ Лаборатории НАКФФ Вера Баринова дала советы россиянам на тему того, как подготовить свой организм к осеннему периоду и не заболеть. Об этом написал «ФедералПресс».

По словам медика, безотказно работающий совет во все времена — это достаточный сон, физическая активность и рациональное питание. Кроме того, человеку следует чутко прислушиваться к своему настроению и вовремя устраивать отдых. Позитивный настрой и душевное равновесие — важнейшие составляющие здоровья, отметила эксперт.

Также, по словам Бариновой, не нужно забывать про полное обследование организма на основные показатели. Общий анализ крови с подсчетом лейкоформулы и определением СОЭ позволит оценить состояние организма. Общий анализ мочи выявит нарушения работы мочевыделительной, сердечно-сосудистой, эндокринной, пищеварительной и иммунной систем.

Медик рекомендует перед началом осени сдать анализ крови на витамин Д3. Из-за его дефицита страдает работоспособность, внешний вид, появляются частые простуды и сонливость. Если в каких-то из этих анализов будут выявлены нарушения, то следующие анализы стоит подбирать индивидуально с лечащим врачом.