Здоровье 20 декабря 2022, 14:42 Врач рассказал, как вылечить насморк без лекарств Врач Тарасов посоветовал промывать нос солевым раствором

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Врач Дмитрий Тарасов дал рекомендации по лечению насморка без медикаментов. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

«Говорят, что насморк можно не лечить. Это не совсем правда», — пояснил врач.

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Он посоветовал делать горячие ванны для ног, прикладывать к икрам горчичники, а также промывать нос раствором воды с солью. У последней процедуры нет возрастных ограничений, отметил Тарасов. Кроме того, полезно использовать как капли сок алоэ или каланхоэ, заключил врач.

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