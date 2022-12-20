20 декабря 2022, 14:42
Врач рассказал, как вылечить насморк без лекарств
Врач Тарасов посоветовал промывать нос солевым раствором
Врач Дмитрий Тарасов дал рекомендации по лечению насморка без медикаментов. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
«Говорят, что насморк можно не лечить. Это не совсем правда», — пояснил врач.
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Он посоветовал делать горячие ванны для ног, прикладывать к икрам горчичники, а также промывать нос раствором воды с солью. У последней процедуры нет возрастных ограничений, отметил Тарасов. Кроме того, полезно использовать как капли сок алоэ или каланхоэ, заключил врач.
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