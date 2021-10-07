Врач рассказал, как выбрать подходящего психолога

Психолог и гештальт-терапевт Анна Кузьменко рассказала, как выбрать подходящего психолога. По ее словам, стоит обращать внимание на образование, а также опыт работы. Об этом сообщили Nation News.

По словам специалиста, зачастую наличие образование у психолога проверяет сам работодатель. Если же вы планируете работать с частным психологом, стоит поинтересоваться у него на счет образования. Также не лишним будет спросить о дополнительном образовании и поинтересоваться, за счет чего специалист проводит свои консультации.

«Академическое образование не дает возможности консультировать, там просто нет этого пласта. Плюс у практикующего психолога обязательно постоянно присутствует повышение квалификации по разным темам», — пояснила гештальт-терапевт.

Как отметила Кузьменко, хорошего специалиста отличает не только наличие диплома. Эксперт отметила, что за плечами у кандидата должен быть опыт консультативной практики, личная терапия и еще огромный спектр различных профессиональных факторов.