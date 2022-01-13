Врач рассказал, как выбрать безопасную сковородку

От материала корпуса и антипригарного покрытия сковороды напрямую зависят не только вкусовые качества пищи, но и здоровье людей. Об этом рассказал санитарный врач, эпидемиолог Николай Дубинин, написала Pravda.Ru.

По словам медика, в продаже чаще всего можно встретить сковородки с покрытием тефлон. При нагревании более 200 градусов химические элементы, которые входят в его состав, становятся опасными для здоровья. Кроме того, тефлон легко повредить ножом, вилкой, металлическим венчиком, после чего использовать такую посуду уже нельзя.

Керамическое покрытие у сковороды также имеет негативный эффект. Керамика склонна к сколам от механического воздействия, которые приводят к мигреням, болям в животе, в особо тяжелых случаях может произойти дисфункция репродуктивной системы.

Самым дешевым материалом является алюминий. На нем можно пожарить абсолютно все, кроме что продуктов, содержащих органические кислоты, например, томатную пасту или лимон.

Сковородки из нержавеющей стали полностью одобряют профессиональные повара. По словам Дубинина, для здоровья безопасна та утварь, которая сделана из пищевых марок стали, не дающих металлического привкуса.

Сковородки из чугуна являются самыми экологически безопасными, универсальными и практически вечными. Минусы только в весе изделия и в невозможности отмыть в посудомоечной машине.