Врач рассказал, как вести себя в жару

В европейской части России стоит рекордная жара — в некоторых городах температура воздуха достигает +35…+36 градусов. Кандидат медицинских наук Семен Гальперин рассказал для радио Sputnik, как вести себя в такую погоду.

Он отметил, что жители средней полосы плохо переносят такие температуры.

«У нас достаточно высокая влажность, из-за чего мы сильнее чувствуем перепады температуры. Все, что за +30 градусов, для нашего человека считается непривычным», — сказал Гальперин.

Медик посоветовал не находиться на солнце, а если необходимо выйти на улицу — надевать головной убор. Если на улице вы почувствовали дискомфорт, стоит найти укрытие и переждать в тени, чтобы избежать перегрева. Также Гальперин рассказал, что во время жары лучше сократить количество физической активности.

«Еще стоит за нагрузкой следить, потому что обычные физические нагрузки при повышенной температуре могут быть чрезмерными для некоторых людей», — отметил он.