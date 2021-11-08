Врач рассказал, как вернуться к режиму после «коронавирусных выходных»

Режим сказывается на эмоциональном состоянии человека. Чтобы не столкнуться с выгоранием, стоит нормализовать режим сна. Таким мнением поделился руководитель телемедицинской службы цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач-терапевт, кардиолог Сергей Панов в беседе с «Газетой.ru».

«Вы можете ощущать слабость, подавленность и снижение энергии. Попробуйте настроить режим, то есть вставать и ложиться спать каждый день в одно и то же время», — отметил эксперт.

Кроме того, питаться тоже стоит по плану. Лучше всего есть четыре-пять раз в день. Панов советует отказаться от сладкого — конфет, шоколадок, тортов, сдобы. Исключить желательно еще жареное мясо, фаст-фуд, соленую пищу. Такие продукты повышают артериальное давление. Разнообразить рацион можно 400 граммами овощей и фруктов.

«Минимизируйте потребление алкоголя, так как он препятствует нормальной адаптации организма к рабочему режиму. Кроме этого желательно иметь регулярную физическую активность. В день совершайте не менее десяти тысяч шагов», — заявил Панов.