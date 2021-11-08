Врач рассказал, как вернуться к режиму после «коронавирусных выходных»
Кардиолог Панов посоветовал есть 4-5 раз в сутки, а также вставать и ложиться в одно время для восстановления режима
Режим сказывается на эмоциональном состоянии человека. Чтобы не столкнуться с выгоранием, стоит нормализовать режим сна. Таким мнением поделился руководитель телемедицинской службы цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач-терапевт, кардиолог Сергей Панов в беседе с «Газетой.ru».
«Вы можете ощущать слабость, подавленность и снижение энергии. Попробуйте настроить режим, то есть вставать и ложиться спать каждый день в одно и то же время», — отметил эксперт.
Кроме того, питаться тоже стоит по плану. Лучше всего есть четыре-пять раз в день. Панов советует отказаться от сладкого — конфет, шоколадок, тортов, сдобы. Исключить желательно еще жареное мясо, фаст-фуд, соленую пищу. Такие продукты повышают артериальное давление. Разнообразить рацион можно 400 граммами овощей и фруктов.
«Минимизируйте потребление алкоголя, так как он препятствует нормальной адаптации организма к рабочему режиму. Кроме этого желательно иметь регулярную физическую активность. В день совершайте не менее десяти тысяч шагов», — заявил Панов.