Врач рассказал, как улучшить работу мозга

Основное условие продуктивной работы мозга — это хорошее кровообращение. Увеличить приток кислорода к мозгу можно простым массажем ушей, головы и шеи.

Для профилактики головных болей, ухудшения реакции и памяти существуют простые способы, доступные каждому. Улучшить мозговое кровообращение поможет нехитрый массаж ушей.

«Особенно сильное действие оказывает массаж мочки. Например, точка в центре мочки отвечает за зрение, если ее массировать или сильно на нее нажать, можно улучшить зрение», — рассказал радио Sputnik рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов.

Улучшить работу мозга поможет массаж головы и воротниковой зоны. Массаж кистей, пальцев рук и стоп снимает нервное напряжение и нормализует давление, передает «Свободная пресса».

«Особенно сильным действием на центральную нервную систему обладают точки, которые находятся на подушечках пальцев кистей и стоп. Если их сильно массировать, сдавить, прижать, ущипнуть, опустить в горячую воду — это приводит к нормализации мозгового кровообращения», — добавил Орлов.

Собеседник предупредил, что массаж должен быть приятным. Если возникает боль, то силу воздействия на точки необходимо снизить.

Ранее ученые из Университета Южной Австралии выяснили, что мимика оказывает влияние на мозг и формирует эмоциональное состояние.