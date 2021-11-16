Врач рассказал, как стоит питаться при сахарном диабете

Людям, страдающим от сахарного диабета, не назначают специальную диету для того, чтобы поддерживать здоровье. Достаточно лишь правильного, сбалансированного питания. Таким мнением поделилась диетолог Наталья Нефедова в беседе с Nation News.

Сахарный диабет — хроническое эндокринное заболевание. У людей с диабетом обычно отмечают повышенное содержание глюкозы в крови. Врач подчеркнула, что придерживаться определенной диеты при таком заболевании не нужно, передала «Политика сегодня».

«Нет диеты для диабета, как, например, при подагре. Это должен быть нормальный здоровый рацион, как для любого другого человека», — отметила специалист.

В первую очередь стоит внимательно следить за количеством потребляемой клетчатки. Также, по словам эксперта, стоит разнообразить свой рацион цельнозерновыми культурами, фруктами и овощами. Кроме того, эксперт подчеркнула, что чрезмерное употребление сахара вовсе не является причиной возникновения сахарного диабета.