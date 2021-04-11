Врач рассказал, как справляться с аллергией

При сезонной аллергии для лечения лучше всего уезжать в места с другой климатической средой. Об этом RТ рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

«Сейчас начинается цветение деревьев, поэтому можно уехать либо на север, в тундру, либо на юг», — отметил специалист.

Болибок сообщил, что обычно в середине весны людям с аллергией советуют перебираться на Южный берег Крыма или побережье Северного Кавказа.

Аллергическая реакция проходит сама по себе, если на протяжении многих лет не контактировать с аллергеном.

С аллергией на животных и пищу этот метод работает точно так же, отметил Болибок.

Существует также специфическая аллергенная иммунотерапия. Однако далеко не все аллергены существуют в виде вакцин, в основном речь идет о респираторных. Но такой вид лечения подойдет не всем. Развиваются и другие методы, например клеточная и иммуномодулирующая терапия, но официально их эффективность пока не признана.

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