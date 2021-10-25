Врач рассказал, как справиться с выпадением волос после ковида

Одно из неприятных последствий коронавируса, на которое жалуются многие переболевшие, — выпадение волос. Врач-дерматолог Анна Щетинина рассказала для сайта kp.ru, какие меры можно предпринять, чтобы не облысеть после болезни.

Болезнь вызывает сгущение крови, препятствуя проникновению кислорода в клетки. Сказывается и большое количество сильнодействующих препаратов, которые дают больным: все это может ослабить волосяные луковицы.

Если после болезни стали сильнее выпадать волосы, в первую очередь стоит сдать анализы крови, а также обратиться к дерматовенерологу.

«Дерматовенерологи проходят курс по трихологии, по проблемам волос, поэтому это те специалисты, которые смогут вам помочь наиболее квалифицированно. И уж если проблема никак не решается, то тогда пациент может быть перенаправлен к совсем узкому специалисту — трихологу», — пояснила врач.

Для здоровья волос важны цинк, магний, селен, витамин D. Именно эти добавки может прописать врач, а также витамины группы В.

Кроме того, можно обратиться к косметологу для проведения плазмотерапии.

«Этот метод очень хорош, потому что для восстановления кожи головы используется плазма, выработанная из крови самого человека. Это физиологично и эффективно», — рассказала Щетинина.