Врач рассказал, как справиться с тревожностью в связи с операцией в Донбассе

Российские военные начали операцию в Донбассе. В связи с этим у многих людей может возникнуть тревожность. Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов рассказал, как справиться с этим состоянием. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

«Люди очень разные. Среди нас большое количество высокотревожных людей, они на эти сообщения реагируют панически — начало войны и т. д. Им одна рекомендация — как можно меньше общаться с людьми, которые говорят об Украине», — пояснил медик.

При этом специалист напомнил, что сейчас может появиться много неопределенных новостей, на которые не стоит ориентировать. По словам Ениколопова, людям с тревожностью не стоит подробно изучать детали конфликта, смотреть телевизор и читать новости

«Я бы соотечественникам советовал на некоторое время отключиться от соцсетей», — подчеркнул Ениколопов.