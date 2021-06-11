Врач рассказал, как справиться с последствиями коронавируса

Врач Глеб Глебов дал советы по борьбе с симптомами после коронавируса. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.

По его словам, у тех, кто перенес инфекцию могут наблюдаться страх, апатия, головная боль, депрессия, аритмия и дискомфорт в районе желудка. В этом случае нужно сделать ЭКГ и проверить гормоны щитовидной железы. Глебов рекомендовал также принимать контрастный душ и спать именно на правом боку.

«Сейчас забавный, но действенный совет, после душа или во время его приема стоит громко разговаривать или громко петь в течение 5–10 минут», — заключил врач.