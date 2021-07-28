Врач рассказал, как согнать отеки

В попытках похудеть многие сталкиваются с ситуацией, когда даже с диетой и спортом объемы тела не уменьшаются. Причиной этому может быть не жир, а лишняя вода, скопившаяся в организме. Врач-гинеколог Венди Трубоу в своей статье для сайта mindbodygreen.com объяснила, как избавиться от отеков. Содержанием статьи поделилась Pravda.Ru.

Первое, что можно сделать — попробовать исключить из рациона обработанные углеводы (например, выпечку из белой муки), сахар и алкоголь. Рекомендуется исключать эти продукты по очереди, чтобы точно понять, что является причиной проблемы. Проверьте, не принимаете ли вы лекарства, у которых в побочных эффектах указано образование отеков.

Также важно поддерживать водный баланс. Если организм не получает достаточно жидкости, он будет пытаться накапливать ее, создавая лишний объем.

Начните больше двигаться. Во время физических упражнений мышцы массируют ткани, помогая лимфотоку течь правильно и отводить жидкость в почки.