Врач рассказал, как снизить жирность волос зимой

Зимой голова может быстрее становиться грязной и неухоженной. Нормальной укладки не помогают добиться даже специальные средства. Трихолог Ольга Медецкая рассказала, почему это происходит и как побороть неприятное состояние. Об этом сообщило сайт радио «Комсомольская правда» со ссылкой на «Доктор Питер».

Специалист заявила, что частое мытье головы вряд ли поможет справиться с проблемой. Она посоветовала стирать головной убор один раз в неделю.

«В противном случае на поверхности будут скапливаться секреты сальных желез. Они могут привести к обострению хронических заболеваний кожи головы и повышенной жирности. Также нужно регулярно мыть расчески с шампунем», — отметила специалист.

Врач подчеркнула, что, несмотря на примитивность способов, они действительно работают. При этом волосы необходимо мыть по мере загрязнения. При этом использовать лучше шампуни, которые не портят волосы. Правильно подобранный шампунь не будет усиливать выработку себума — секрета, который выделяют сальные железы, а значит, волосы будут долго оставаться чистыми.