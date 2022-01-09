Врач рассказал, как снизить риск развития рака на 19%

Снизить риск развития рака может помочь так называемая «январская» диета. О пользе продуктов для веганов рассказала британский врач-гематолог Ширин Кассам.

По словам медика, подходящие для веганов продукты содержат в себе большое количество витаминов, минералов, фитонутриентов и клетчатки. Благодаря этим составляющим такие продукты снижают риск воспаления и стресса, а также борются с образованием гормонов роста.

«Следовательно [продукты] воздействуют на основные механизмы, которые генерируют раковые клетки», — процитировало Кассам издание Express.

Врач-гематолог также порекомендовала исключить из рациона красное мясо и молочные продукты. Это поможет уменьшить риск развития онкологических заболеваний. Кассам сослалась на результаты исследования оксфордских ученых. Специалисты выяснили, что веганы на 19% меньше подвержены появлению рака. Еще веганские продукты снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Авторы статьи назвали веганский рацион питания «январской» диетой. Они пояснили, что именно в этом месяце люди чаще всего переходят на полезное питание.