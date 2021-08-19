Врач рассказал, как снизить риск развития деменции

Для предотвращения развития болезни Альцгеймера в пожилом возрасте привычки нужно менять в среднем возрасте. Люди должны начинать заниматься профилактикой снижения слуха и улучшать качество сна.

На развитие деменции влияют несколько факторов — экологические, сосудистые и генетические. При этом еще половина факторов, влияющих на развитие болезни, до сих пор неизвестны. Об этом рассказал профессор РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук Анна Боголепова в интервью «АиФ».

Однако изменение уже известных факторов риска может предотвратить 40% случаев развития заболевания.

Ученый советует людям среднего возраста начать заниматься профилактикой снижения слуха, которое наблюдается у каждого третьего человека старше 55 лет. Снижение слуха увеличивает риск деменции в два раза.

Также необходимо улучшать качество сна. Около 15% заболели болезнью Альцгеймера из-за систематического недосыпа.

Профессор советует заниматься профилактикой сахарного диабета второго типа. Это заболевание в несколько раз увеличивает риски развития деменции из-за влияния сосудов.

«Для профилактики заболевания надо не допускать повышенного содержания холестерина в крови. Если уровень холестерина выше 6,5 ммоль на литр, отложение в головном мозге бета-амилоида усиливается, а риск болезни Альцгеймера повышается, — указала врач.

снизить риски развития деменции поможет профилактика гипертонии. С 40 лет важно поддерживать верхнее систолическое давление ниже 130 миллиметров ртутного столба.