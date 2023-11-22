Здоровье 22 ноября 2023, 04:03 Врач рассказал, как снизить давление без лекарств Эндокринолог Павлова: для снижения давления нужно есть меньше соли Unsplash

Читать 360tv в

Снизить давление можно и без таблеток. Для этого необходимо сократить количество соли в рационе, рассказала в Telegram-канале эндокринолог Зухра Павлова.

«Дело в том, что соленая пища способствует удержанию воды в организме, в том числе в крови, повышая давление на стенки кровеносных сосудов. Оно снижается, если сократить потребление соли», — пояснила она.

Реклама

Как рассказала Павлова, ученые провели эксперимент. Они наблюдали за сотнями пациентов, которые сидели на диетах с высоким и низким содержанием соли. Специалисты выяснили, что уже через неделю людям становилось лучше, если они съедали каждый день меньше соли на одну чайную ложку. При этом пациенты просто отказывались от покупных блюд.

Но Павлова предостерегла от чрезмерного отказа от соли, так как она важна для водно-солевого баланса.