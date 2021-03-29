Врач рассказал, как следить за здоровьем при помощи гаджетов

Врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили рассказал, как следить за своим здоровьем при помощи гаджетов. По его словам, смарт-часы и разные трекеры могут подсчитывать число пройденных шагов и отслеживать сердцебиение, сообщило радио Sputnik.

«В первую очередь гаджеты хороши именно в плане самоконтроля, то есть чтобы вести электронный дневник давления, пульса, напоминать себе о приеме тех или иных препаратов. Обычно чем пациент старше, тем чаще он может забыть, выпил одну таблетку или две, точно ли выпил», — отметил медик.

Помимо прочего, смартфон можно использовать для отслеживания ритма сердца. Некоторые устройства могут делать кардиограмму, показывать частоту сердечных сокращений (ЧСС). При этом не нужно слишком рассчитывать на гаджеты, так как они пока не способны уловить некоторые виды аритмии. Если человека тревожит его здоровье, лучше не доверять информации на устройстве и обратиться к врачу.