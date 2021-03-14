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    14 марта 2021, 13:49

    Врач рассказал, как следить за здоровьем после ковида

    Александр Блинов

    Перенесшим коронавирусную инфекцию и после выздоровления нужно следить за своим здоровьем, чтобы избежать последствий СОVID-19. О том, какие исследования нужно пройти, рассказал врач Дмитрий Денисов. Об этом медик сообщил «Российской газете».

    Врач рассказал, как следить за здоровьем после ковида

    Врач указал, что следить за здоровьем следует даже тем, кто перенес ковид в легкой форме. Особое внимание следует уделить органам, которые сильнее всего поражает коронавирус.

    Медик рекомендовал сдать общий анализ крови, проверить печень и почки, сдать анализ на ферритин и С-реактивный белок, а также оценить состояние миокарда. Это позволит составить объективную картину состояния здоровья и исключить воспалительный процесс.

    «Кроме того, можно провести количественное исследование уровня антител — это позволит оценить иммунный ответ на перенесенную инфекцию», — сообщил Денисов.

    Для оценки прогноза восстановления после ковида врач также посоветовал проверить уровень витамина D и лактат.

    Врачи ранее рассказали в беседе с «360» о том, с какими постковидными расстройствами могут столкнуться люди после излечения.