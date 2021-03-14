Врач рассказал, как следить за здоровьем после ковида

Перенесшим коронавирусную инфекцию и после выздоровления нужно следить за своим здоровьем, чтобы избежать последствий СОVID-19. О том, какие исследования нужно пройти, рассказал врач Дмитрий Денисов. Об этом медик сообщил «Российской газете».

Врач указал, что следить за здоровьем следует даже тем, кто перенес ковид в легкой форме. Особое внимание следует уделить органам, которые сильнее всего поражает коронавирус.

Медик рекомендовал сдать общий анализ крови, проверить печень и почки, сдать анализ на ферритин и С-реактивный белок, а также оценить состояние миокарда. Это позволит составить объективную картину состояния здоровья и исключить воспалительный процесс.

«Кроме того, можно провести количественное исследование уровня антител — это позволит оценить иммунный ответ на перенесенную инфекцию», — сообщил Денисов.

Для оценки прогноза восстановления после ковида врач также посоветовал проверить уровень витамина D и лактат.

Врачи ранее рассказали в беседе с «360» о том, с какими постковидными расстройствами могут столкнуться люди после излечения.