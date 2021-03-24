Врач рассказал, как родители становятся антипрививочниками

Главврач клинического родильного дома № 6 города Новосибирска Ирина Геворкян рассказала, что около 3,5% женщин после родов отказываются прививать детей. Она объяснила, с чем это связано. Об этом сообщил NEWS.ru.

По ее словам, наиболее частый аргумент рожениц — это то, что они боятся «нагружать» своего ребенка, беспокоятся о его здоровье.

«Это есть такая категория мам, я их называю „сильно заумные“. Обычно они с высшим образованием, много читают. Изучают много противоречивой информации, делают вывод, что вакцина не нужна. Женщины попроще обычно слушают врачей», — рассказала Геворкян.

Участковый врач-терапевт Альбина Стрельченко уточнила, что отказ от прививок в детском возрасте может иметь негативные последствия во взрослом. Например, корь, которая обычно переносится легко, у не привитого человека может протекать тяжело, даже до попадания в реанимацию.

Стрельченко уточнила, что считает необходимым прививаться по графику, чтобы избежать подобного. Врач добавила, что на лечение таких больных уходит много ресурсов, которые можно было бы направить на пациентов с более серьезными заболеваниями.