Врач рассказал, как распознать рак кишечника на ранней стадии

Рак кишечника — распространенное онкологическое заболевание. Как и вся онкология, оно очень опасно и нуждается в своевременной диагностике и лечении. Врач-колопроктолог Анатолий Недозимованный рассказал для сайта «Доктор Питер», по каким признакам можно заподозрить заболевание на ранних стадиях.

По словам специалиста, рак кишечника долгое время может развиваться почти бессимптомно. Однако опухоль начинает кровоточить еще на ранних стадиях, и именно это может помочь диагностировать рак. Симптомы — кровь и слизь в стуле, ощущение инородного тела, расстройство дефекации. Часто на такие признаки не обращают внимания или принимают их за проявление геморроя, но на самом деле это повод пройти осмотр онколога.

«Даже эти первые симптомы — показатель уже давно развивающегося онкологического процесса», — подчеркнул Недозимованный.

Врач отметил, что диагноз не является приговором, и возможности современной медицины позволяют вылечить заболевание, если вовремя его обнаружить. Специалисты рекомендуют ежегодно сдавать иммунохимический тест на скрытую кровь — это поможет выявить заболевание в начальной стадии, написало ИА Nation News.