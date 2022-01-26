Врач рассказал, как протекает заболевание «омикроном» у вакцинированных и непривитых
Врач Поздняков рассказал, что для непривитых штамм «омикрон» все еще представляет опасность
Течение заболевания ковидом при штамме «омикрон» для тех, кто ранее вакцинировался, напоминает обычную респираторную инфекцию. Однако для непривитых людей этот штамм все еще представляет опасность. С таким предостережением выступил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.
В беседе с «РИА Новости» медик отметил, что потеря обоняния при заражении новым штаммом появляется редко — точно меньше, чем в пятой части всех случаев.
«Другое дело, что эта респираторная инфекция по-прежнему у неиммунных может вызывать тяжелые поражения самых различных органов и систем, а также летальные исходы. С учетом высокой контагиозности, заразности, намного лучше для тех, кто не болел/не вакцинирован, не стало», — уточнил врач.
В целом же врач подчеркнул, что все симптомы бывают очень похожими на обычную ОРВИ, поэтому поставить диагноз просто по клинической картине крайне сложно и неинформативно. Сейчас многие говорят о том, что начинает болеть горло, мучает насморк, появляются боли в мышцах и пропадает аппетит. Все это бывает и без заражения коронавирусом, подчеркнул медик.
Поздняков добавил, что люди пенсионного возраста так и остаются в группах риска. Кроме того, штамм стал более заразным для несовершеннолетних — даже для детей до двух лет, у которых могут возникнуть рвота или диарея, приводящие к обезвоживанию организма.