Врач рассказал, как протекает заболевание «омикроном» у вакцинированных и непривитых

Течение заболевания ковидом при штамме «омикрон» для тех, кто ранее вакцинировался, напоминает обычную респираторную инфекцию. Однако для непривитых людей этот штамм все еще представляет опасность. С таким предостережением выступил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

В беседе с «РИА Новости» медик отметил, что потеря обоняния при заражении новым штаммом появляется редко — точно меньше, чем в пятой части всех случаев.

«Другое дело, что эта респираторная инфекция по-прежнему у неиммунных может вызывать тяжелые поражения самых различных органов и систем, а также летальные исходы. С учетом высокой контагиозности, заразности, намного лучше для тех, кто не болел/не вакцинирован, не стало», — уточнил врач.

В целом же врач подчеркнул, что все симптомы бывают очень похожими на обычную ОРВИ, поэтому поставить диагноз просто по клинической картине крайне сложно и неинформативно. Сейчас многие говорят о том, что начинает болеть горло, мучает насморк, появляются боли в мышцах и пропадает аппетит. Все это бывает и без заражения коронавирусом, подчеркнул медик.

Поздняков добавил, что люди пенсионного возраста так и остаются в группах риска. Кроме того, штамм стал более заразным для несовершеннолетних — даже для детей до двух лет, у которых могут возникнуть рвота или диарея, приводящие к обезвоживанию организма.