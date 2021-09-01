Врач рассказал, как правильно закаливать детей

Для того, чтобы закалить ребенка и повысить его иммунитет, необходимо найти правильный индивидуальный подход. Таким мнением поделился врач-педиатр Евгений Тимаков в беседе с NEWS.ru.

Врач заявил, что создавать для детей тепличные условия — не лучшая идея. Он заявил, что начинать укреплять иммунитет ребенка стоит с самого рождения, как только закончится первый период адаптации. Также он отметил, что не стоит запрещать детям пить холодную воду и есть мороженное из страха за их здоровье.

«Не ограничивать, не кутать, не создавать тепличные условия. Ребенок все равно сталкивается с инфекцией. Все равно переболеет. Если есть полноценный здоровый образ жизни, хорошее питание, грамотный подход к прогулкам и закаливанию, то это никаким образом плохо не сказывается на иммунитете», — отметил специалист.

Тимаков заявил, что важно следить за режимом дня ребенка, позволять ему полноценно высыпаться и отдыхать. Важно соблюдать меру, нагружая ребенка дополнительными занятиями. По словам специалиста, ребенок должен развивать пространственное и ассоциативное мышление, а не заниматься заучиванием информации.