Врач рассказал, как правильно подготовить организм к осени

Грамотную подготовку организма к осени нужно начинать еще до наступления этого времени года. Необходимо пересмотреть свое питание и наладить режим сна. Об этом рассказала врач превентивной медицины, наставник по здоровью сервиса Health Buddy Алина Квижинадзе.

«Перед началом осени необходимо подготовить организм и предупредить снижение иммунитета на фоне дисбаланса витаминов и микроэлементов. Для сохранения полезных веществ стоит готовить пищу на пару, варить или запекать. Чтобы поддержать иммунитет можно добавлять в блюда следующие приправы: карри, лук, чеснок, кинзу, петрушку и укроп», — перечислила медик в разговоре с Ura.ru.

По ее словам, важно следить и за временем приема пищи. Ужин должен быть не позже, чем за три-четыре часа до сна. После 16:00 не стоит пить кофе, так как повышение уровня гормона стресса влияет на ритмы сна.

«Чтобы сделать сон действительно здоровым, необходимо спать не менее семи-восьми часов, при этом ложиться с 21:00 до 23:00», — отметила Квижинадзе.

За два часа до сна нужно отложить телефон и выключить телевизор с компьютером, чтобы исключить источники света синего спектра. Во время сна в комнате должно быть полностью темно и прохладно.