Врач рассказал, как повысить иммунитет в период простудных заболеваний

Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, терапевт Юрий Серебрянский рассказал, что необходимо делать, чтобы в период сезонных заболеваний укрепить иммунитет. Он перечислил самые действенные методы, написало ИА Nation News.

«Поднимает иммунитет физическая зарядка, использование иммунопрепаратов, витаминов, аскорбиновой кислоты. Должно присутствовать правильное питание, также важно избегать стрессовых ситуаций», — сообщил он.

Врач также порекомендовал больше времени находиться на свежем воздухе, гулять по лесам, оставаться подольше наедине с природой. При этом надо следить, чтобы обувь и одежда всегда оставались сухими и были по сезону.

«Не должно быть переохлаждении и перегрева. Важно поддерживать комфортную температуру в квартире, проветривать помещение», — заключил специалист.