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    05 октября 2021, 17:34

    Врач рассказал, как повысить иммунитет в период простудных заболеваний

    Он посоветовал каждое утро делать зарядку

    Оксана Лавнюженко

    Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, терапевт Юрий Серебрянский рассказал, что необходимо делать, чтобы в период сезонных заболеваний укрепить иммунитет. Он перечислил самые действенные методы, написало ИА Nation News.

    Врач рассказал, как повысить иммунитет в период простудных заболеваний

    «Поднимает иммунитет физическая зарядка, использование иммунопрепаратов, витаминов, аскорбиновой кислоты. Должно присутствовать правильное питание, также важно избегать стрессовых ситуаций», — сообщил он.

    Врач также порекомендовал больше времени находиться на свежем воздухе, гулять по лесам, оставаться подольше наедине с природой. При этом надо следить, чтобы обувь и одежда всегда оставались сухими и были по сезону.

    «Не должно быть переохлаждении и перегрева. Важно поддерживать комфортную температуру в квартире, проветривать помещение», — заключил специалист.