Врач рассказал, как понизить уровень сахара

Уровень сахара в крови сказывается на качестве жизни и на здоровье человека. Следить за этим показателем важно не только диабетикам, но и всем остальным людям. О том, какую диету стоит применять, чтобы сахар оставался в пределах нормы, рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News.

По словам специалиста, важно употреблять рыбу, так как содержащиеся в ней Омега-три кислоты стимулируют выработку адипонектина. Этот гормон отвечает за чувствительность клеток к инсулину. Кроме того, Гинзбург посоветовал уменьшить в своем рационе количество продуктов с высоким гликемическим индексом и большим содержанием сахара.

«К продуктам с высоким гликемическим индексом относятся: белый хлеб, картофель, белый рис. А надо любить сложноуглеводные продукты. Например, грубый хлеб, овсянка, гречка, овощи», — отметил медик.

Врач заявил, что лучше разбить свое питание на несколько маленьких порций. Стоит питаться регулярно, съедая при этом более маленькое количество пищи. Подсолнечное мясо стоит заменить на оливковое, а мясо на рыбу.