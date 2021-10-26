Врач рассказал, как похудение может стать причиной жировых складок на животе

Неправильная диета может стать причиной жировых складок на животе. О том, почему это происходит, написало ИА Nation News.

По словам японского диетолога Мивако Кодзимы, жировые складки на животе, от которых пытаются избавиться при помощи диеты, могут стать как раз ее следствием. Дело в мышечном каркасе, который поддерживает кожу и жировые отложения. Примерно после 30 лет мышечный корсет начинает ослабевать. Это беспокоит людей и они садятся на диету.

Однако при резком похудении в первую очередь уходит не жир, а мышцы. Жировые отложения теряют «опору» и начинают провисать сильнее, от чего у человека складывается впечатление, что диета не работает.

Для того, чтобы при похудении уходили жировые отложения, а мышцы сохранялись, необходимо составить сбалансированный рацион с большим количеством белка — мяса и рыбы. Кроме того, нужно заниматься спортом. Любая диета должна сопровождаться походами в спортзал для поддержания мышечной массы — только так получится добиться красивого тела, а не просто потери веса за счет мышц.