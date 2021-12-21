Врач рассказал, как подготовиться к предстоящим морозам в Москве

Во время морозов нужно обязательно покрывать открытые участки кожи защитными кремами. Об этом «360» сказал кандидат медицинских наук Евгений Тимаков, дав советы, как подготовиться к предстоящим морозам в Москве.

«На морозе рекомендуется использовать для открытых участков кожи защитные кремы. Для закрытых участков кожи — двойные защитные перчатки и обувь из современных материалов, чтобы между телом и одеждой была воздушная прослойка», — объяснил Тимаков.

Врач добавил, что для разных возрастных категорий школьников также есть разграничение по температуре, при которой не рекомендуется выходить на улицу. Старшеклассникам можно находиться на улице только при температуре выше -30 градусов.

«Морозы могут быть опасны для детей до трехлетнего возраста. Это связано с тем, что совершенно другой состав подкожно-жировой клетчатки и у них есть явление, как панникулиты», — сказал кандидат наук.

Тимаков отметил, что помимо контактных реакций от мороза есть и другие факторы воздействия. Он обозначил среди них рефлекторный спазм сосудов и холодовую аллергию.

Врач напомнил, что у взрослых и пожилых может нарушаться микроциркуляция сосудов, когда на кончиках пальцев кожа теряет свои свойства.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что европейскую часть России в ближайшие дни ожидает аномальный холод.