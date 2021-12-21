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    21 декабря 2021, 15:09

    Врач рассказал, как побороть сонливость на работе

    Арина Бобкова

    Врач-терапевт, врач-кардиолог Рустем Османов рассказал о способах взбодриться на работе. Об этом сообщили «Известия».

    Врач рассказал, как побороть сонливость на работе

    По словам специалиста, причинами такого состояния может быть отсутствие режима, низкий уровень гемоглобина, перепады артериального давления, недостаток витаминов и минералов, а также стрессовые ситуации. Все это влияет на энергичность.

    Кроме того, на сонливость влияет также духота в помещении и сидячая работа. По этой причине врач посоветовал периодически проветривать помещение, а также делать разминку.

    Если же на слабость влияют проблемы со здоровьем, стоит обратиться к терапевту. Он сможет провести исследование, а также определить диагноз.

    «Если нет противопоказаний, то взбодриться поможет чашка кофе, так как кофеин обладает стимулирующим действием на нервную систему, бодрит и улучшает работу мозга. А вот энергетическими напитками злоупотреблять не стоит, так как они могут вызвать нарушения сердечного ритма, токсическое воздействие на сердце, мозг, печень, почки, вплоть до полиорганной недостаточности», — поделился терапевт.