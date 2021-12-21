Врач рассказал, как побороть сонливость на работе

Врач-терапевт, врач-кардиолог Рустем Османов рассказал о способах взбодриться на работе. Об этом сообщили «Известия».

По словам специалиста, причинами такого состояния может быть отсутствие режима, низкий уровень гемоглобина, перепады артериального давления, недостаток витаминов и минералов, а также стрессовые ситуации. Все это влияет на энергичность.

Кроме того, на сонливость влияет также духота в помещении и сидячая работа. По этой причине врач посоветовал периодически проветривать помещение, а также делать разминку.

Если же на слабость влияют проблемы со здоровьем, стоит обратиться к терапевту. Он сможет провести исследование, а также определить диагноз.

«Если нет противопоказаний, то взбодриться поможет чашка кофе, так как кофеин обладает стимулирующим действием на нервную систему, бодрит и улучшает работу мозга. А вот энергетическими напитками злоупотреблять не стоит, так как они могут вызвать нарушения сердечного ритма, токсическое воздействие на сердце, мозг, печень, почки, вплоть до полиорганной недостаточности», — поделился терапевт.