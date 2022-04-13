Врач рассказал, как побороть симптомы весенней аллергии

Многие люди весной начинают сталкиваться с приступами аллергии. Врач-невролог Дарья Демихова рассказала, как справиться с таким неприятным состоянием. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал медика.

Медик рассказала, что людям, страдающим от аллергии, не стоит гулять в жаркую и ветреную погоду. Также стоит больше дышать свежим воздухом после дождя. Кроме того, чтобы побороть аллергию, в помещениях стоит использовать увлажнитель воздуха.

«Растения максимально выделяют пыльцу ранним утром, поэтому после вечернего проветривания окна на ночь лучше закрыть, заклеить щели на окнах скотчем. Постоянно включать увлажнитель холодного типа, чтобы частицы пыльцы тяжелели от влажности и оседали на пол», — заявила врач.