Врач рассказал, как побороть кофейную зависимость

Многие люди в современном мире страдают от кофейной зависимости. Клинический психолог, руководитель образовательного проекта «Общественное здоровье» в Московском институте психоанализа Ольга Тонкова-Кузнецова поделилась в беседе с «Известиями», как побороть пагубную привычку.

Эксперт подчеркнула, что суточной нормой потребления кофеина является 400 миллиграмм. Это примерно две чашки эспрессо и до 1,5 литра чая или четыре чашки эспрессо и до 800 миллилитров чая.

О зависимости говорит тот факт, если человек употребляет гораздо больше кофеина, чем разрешено нормой. Кроме того, о привычке свидетельствует ухудшение сна, повышенное давление, учащенное сердцебиение, тревожность, резкие скачки настроения.

«Чтобы понять, есть ли у вас кофейная зависимость, ответьте себе на следующие вопросы. Можете ли вы обойтись без кофе? Чувствуете ли вы симптомы отмены? Как они проявляются? Почему и для чего я пью кофе?» — отметила эксперт.

Врач посоветовала отказываться от кофеина постепенно, выпивая всего одну чашку кофе в день. Важно четко сформулировать свое намерение и понимать, для чего вы это делаете. После стоит отказаться от кофе на неделю, а также учиться просыпаться без кофеина. Чтобы взбодриться, можно делать зарядку.