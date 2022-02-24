Врач рассказал, как побороть аритмию даже в 90 лет

Аритмия является распространенной проблемой, с которой чаще всего сталкиваются пожилые люди. Однако с помощью хирургического вмешательства от нее можно избавиться. Таким мнением поделился врач хирург-аритмолог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова Игорь Майоров. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на портал ProOpen.ru.

«Проводится имплантация различных видов устройств, стимулирующих сокращение сердечной мышцы. Мы устанавливаем современные двухкамерные частотно-адаптивные кардиостимуляторы, совместимые с МРТ», — отметил медик.

С подобными аппаратами пожилые люди могут без проблем пройти магнитную томографию. Врач также обратил внимание на тот факт, что 17% людей с электрокардиостимуляторами необходимо пройти МРТ в течение года. 70% необходимо провести подобную процедуру в течение пяти лет.