Врач рассказал, как победить зависимость от капель для носа

Отоларинголог Алексей Кошелев в беседе с Pravda.Ru рассказал, как побороть зависимость от сосудосуживающих капель для носа.

Специалист подчеркнул, что зависимость возникает, если злоупотреблять такими средствами, а также использовать их дольше положенного времени. В среднем использовать спреи необходимо на протяжении семи-десяти дней. Справиться от этой зависимости можно с помощью препаратов группы топических стероидов.

«Чтобы от нее избавиться, есть препараты консервативной терапии, то есть обычные лекарства — это различные спреи. Обычно они называются топические стероиды. Эта группа препаратов как раз применяется для того, чтобы избавиться от зависимости», — пояснил Кошелев.

Если же препараты не помогают, то можно прибегнуть к операции. Она носит название «подслизистая вазотомия нижних носовых раковин». В случае, если у человека искривление перегородка носа, ему назначают «септопластику» или «резекцию перегородки носа».