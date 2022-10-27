Врач рассказал, как питомцы могут влиять на здоровье человека | 360°

27 октября 2022, 03:35
Врач рассказал, как питомцы могут влиять на здоровье человека
Терапевт Лапа заявила, что животные улучшают здоровье людей
Домашние животные крайне благоприятно влияют на здоровье людей. При этом улучшается как физическое, так и психологическое состояние. Таким мнением поделилась врач-терапевт Людмила Лапа. Об этом сообщило радио «КП».
По словам специалиста, завести животное стоит людям, которые страдают от одиночества. Питомцы способствуют улучшению психоэмоционального состояния.
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Животные положительно сказываются и на детях: ухаживая за питомцами, они приучаются к отвественности и дисциплинированности, написала «СвободнаяПресса».
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«В целом питомцы хорошо сказываются на психологическом, социальном и физическом состоянии любого человека», — рассказала медик.
Ранее руководитель медицинской онлайн-лаборатории Валерий Саванович рассказал, по каким признакам можно выявить наличие затяжного стресса. По его словам, стоит сдать анализы на гормоны надпочечников и щитовидной железы.
Животные
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