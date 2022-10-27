Врач рассказал, как питомцы могут влиять на здоровье человека | 360°

Здоровье 27 октября 2022, 03:35 Врач рассказал, как питомцы могут влиять на здоровье человека Терапевт Лапа заявила, что животные улучшают здоровье людей РИА "Новости"

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Домашние животные крайне благоприятно влияют на здоровье людей. При этом улучшается как физическое, так и психологическое состояние. Таким мнением поделилась врач-терапевт Людмила Лапа. Об этом сообщило радио «КП».

По словам специалиста, завести животное стоит людям, которые страдают от одиночества. Питомцы способствуют улучшению психоэмоционального состояния.

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Животные положительно сказываются и на детях: ухаживая за питомцами, они приучаются к отвественности и дисциплинированности, написала «СвободнаяПресса».

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«В целом питомцы хорошо сказываются на психологическом, социальном и физическом состоянии любого человека», — рассказала медик.

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