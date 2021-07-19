Врач рассказал, как питаться при поражении ЖКТ коронавирусом

Коронавирус, а особенно его индийский штамм, атакует не только легкие, но и желудочно-кишечный тракт. Гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал Ura.ru, как нужно питаться при поражении ЖКТ вирусом.

ЖКТ лучше разгрузить: исключить тяжелую пищу, сократить количество белка и клетчатки, поскольку они создают дополнительную нагрузку. Пищу лучше употреблять жидкую, чтобы облегчить процесс переваривания.

«Когда ваш пищеварительный тракт поражается вирусом, в данном случае бывает и коронавирусом, тогда нужно облегчить нагрузку на пищеварительную систему и ограничить количество еды. Чем меньше, тем лучше. В идеале можно три-пять дней вообще не питаться. Никакой твердой пищи. Либо жидкая пища, то есть измельченная в блендере до состояния геля или каши», — сказал специалист.

Он отметил, что при исключении твердой пищи и сокращении рациона необходимо поддерживать водный баланс. Причем добиваться этого нужно не только при помощи воды, но и при помощи специальных регидратационных средств. В случае диареи врач посоветовал принимать сорбенты.