Врач рассказал, как перестать «заедать» стресс

В период пандемии многие начали страдать от лишнего веса, «заедая» стресс и накопившиеся проблемы. Кандидат психологических наук, клинический психолог МГУ, специалист по интуитивному питанию Светлана Бронникова рассказала, почему человеку свойственно есть в моменты эмоционального напряжения и как побороть возникшую проблему. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

«С точки зрения психологов, тревога — это вредная привычка. Мозг обучается беспокойству еще в раннем детстве — тревожась, мы, таким образом, планируем последствия событий и пытаемся к ним подготовиться. Это может сработать на коротком промежутке времени, но в длительной перспективе мы погружаемся в пучину хронического напряжения», — рассказала специалист.

Врач пояснила, что при возникновении стресса человек зачастую начинает курить, употреблять алкоголь или переедать. Все потому, что сладкая или жирная еда способствует выработке дофамина — гормона удовольствия. Это помогает справиться с чувством тревоги на короткий период времени. Однако человек привыкает с подобному способу побега от проблем, что чревато лишним весом и другими проблемами со здоровьем.

«Исследования показали, что мы склонны заедать то, чего не можем назвать. Если человек способен обнаружить, осознать и описать собственные эмоции, то он не переедает под их воздействием. Хорошая новость — распознаванию эмоции можно научиться даже во взрослом возрасте!» — обнадежила Бронникова.

Врач рассказала, что если ваша рука во время стресса невольно тянется за едой, нужно переключиться на другой способ регулирования эмоций. Можно порисовать, послушать музыку или погулять. Также поможет общение с домашними животными или другое хобби.

Еще один способ побороть переедание — «техника паузы». Если вы заметили, что собираетесь поесть без чувства голода — не запрещайте себе это. Лучше подождать десять минут и заняться в это время делами. Спустя это время желание перекусить наверняка пройдет.

«Эта техника основана на том, что мы переживаем собственные эмоции неравномерно, волнами. Любая негативная эмоция периодически усиливается, достигая пика, и затем на некоторое время слабеет. Часто потребность заесть нестерпимые переживания возникает на пике, и если немного подождать, интенсивность спадает», — отметила специалист.

Кроме того, врач рассказала, что в период эмоционального напряжения стоит понаблюдать за своими эмоциями. Скорее всего через какое-то время вам станет легче и желание поесть отпустит.

Также крайне важно не винить себя и не отменять следующий прием пищи, если вы все-таки переели. Гораздо лучше расслабиться и позаботиться о себе.

«Задача прекратить эмоциональное переедание — не из легких, поскольку необходимо обучить сопротивляющийся мозг новым способам регуляции эмоций. Но, поверьте, на это способен абсолютно каждый! Если не получается сделать это самостоятельно — стоит обратиться к психологу, который поможет вам научиться владеть собой», — подытожила Бронникова.